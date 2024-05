Pallamano, Italia-Montenegro oggi su Sky

L’Italia sogna in grande. Stasera (giovedì), alle ore 20.00 al Pala San Giacomo di Conversano e in diretta su Sky Sport Max, la Nazionale affronterà il Montenegro per l’andata del terzo e decisivo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025 di Croazia, Norvegia e Danimarca. Due partite - oggi e il 12 maggio nel match di ritorno a Podgorica - decideranno le sorti di Andrea Parisini e compagni nella corsa al torneo iridato. Gli azzurri arrivano all’ultimo ostacolo del loro percorso dopo avere eliminato la Turchia a novembre (28-37; 37-27) e il Belgio a marzo (29-25; 33-31). Ora, a distanza di otto anni e mezzo dall’ultima volta, sarà il Pala San Giacomo a supportare la Nazionale guidata dal DT Riccardo Trillini verso una sfida dall’elevato grado di difficoltà. Il Montenegro, 14esimo agli EHF EURO 2024, parte coi favori del pronostico. “Sarà una partita veramente tosta”, conferma Pablo Marrochi, centrale azzurro e beniamino del pubblico conversanese di cui difende i colori in campionato. “Naturalmente si avverte un’aria particolare. Del resto è l’ultimo turno di qualificazione ad un grande torneo come i Mondiali e questo si avverte. E poi, sì, per me sarà una sfida speciale. La Nazionale torna a Conversano dopo tanto tempo e ci teniamo a fare bene. Qui si respira pallamano da mattina a sera, ci sarà tanta gente sugli spalti e questo ci dà ulteriore fiducia. Comunque dobbiamo tenere i piedi saldi a terra: sappiamo che il Montenegro è una squadra forte, di fascia alta, per cui servirà la nostra migliore partita per cercare un risultato positivo qui in casa. Concentriamoci sulla prima partita, cerchiamo di giocarla al meglio, di esprimere la nostra migliore pallamano e cerchiamo di ottenere un risultato positivo. Poi valuteremo il resto”.