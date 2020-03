Mike Tyson si lancia nel business dei video messaggi personalizzati e lo fa a modo suo. L'ex campione del mondo dei pesi massimi, infatti, ha guadagnato ben 20mila dollari nelle prime sei ore in cui si è cimentato in questo nuovo affare. Lo riporta il sito TMZ. Dopo la radio, i podcast, libro, piantagioni di marijuana e tour teatrali, 'Iron Mike' si è dunque buttato in un altro genere di mercato e ha firmato con il sito web 'Cameo', che offre un servizio di video messaggi personalizzati. In pratica la gente paga per ottenere un video individuale da una delle celebrità che hanno aderito al programma: tra queste si segnalano altri sportivi di alto livello, come il centro dei Lakers Dwight Howard o l'ex quarterback Brett Favre. La tariffa che Mike Tyson chiede per un video, solitamente della durata di 15 secondi, è di 300 dollari. Cameo, in queste ultime settimane, ha registrato un impennata nella richiesta di messaggi del 30%, probabilmente dovuta all'emergenza coronavirus.