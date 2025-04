Arriva un titolo continentale nel Judo azzurro nella terza giornata degli Europei a Podgorica grazie a Christian Parlati (Fiamme oro) che ha dominato la categoria -90 kg. Nella sua corsa verso il podio si è imposto nettamente su Klen Kristofer Kaljulad, Alex Pronto Barto e Ivaylo Ivanov. In semifinale contro l’azero Murad Fatiyev, sono invece tre sanzioni a determinare la vittoria per l’azzurro e a regalargli la finale per il titolo europeo contro il francese Maxime-Gael Ngayap Hambou (bronzo olimpico a Parigi 2024). Parlati parte forte per invertire le sorti degli scontri diretti Italia-Francia delle precedenti giornate e, a metà incontro, mette a segno uno yuko grazie ad un uchimata e prosegue subito in kansetsu waza, con una singolare esecuzione. È ippon e l’Italia ha un nuovo re d’Europa: Christian Parlati ascolta con mano sul cuore l’inno di Mameli a Podgorica.