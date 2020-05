Il Papa e gli sportivi contro il Covid

Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, "Cortile dei Gentili" e Fidal-Lazio promuovono un'asta di beneficenza per sostenere il personale sanitario di Brescia e di Bergamo. In palio, oggetti ed esperienze sportive con campioni olimpici plurimedagliati e un dono speciale di Papa Francesco

In presenza del Cardinale Gianfranco Ravasi , Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e dei promotori dell'iniziativa, Papa Francesco ha lanciato un messaggio di speranza e solidarietà a tutti gli appassionati sportivi, incoraggiandoli a partecipare all'asta. L'invito del Santo Padre è continuare a "correre con il cuore", in "un’esperienza di unità e solidarietà" per "supportare le infermiere, gli infermieri e il personale ospedaliero, veri eroi che stanno vivendo la loro professione come una vocazione". Tra i premi aggiudicabili all’asta, infatti, ci sarà anche un dono particolarmente prestigioso da parte di Papa Francesco.

L'asta di beneficenza "We Run Together – Supporting our Team" è il frutto di una collaborazione nata già negli scorsi mesi: Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, "Cortile dei Gentili" e Fidal-Lazio, infatti, avrebbero dovuto promuovere e organizzare il meeting internazionale di Athletica "We run together – Simul currebant", inizialmente previsto per il 20 e il 21 maggio 2020 a Castelporziano (Roma). In tale occasione, campioni olimpici avrebbero corso con atleti paralimpici, sportivi con disabilità mentali, rifugiati, migranti e carcerati, con l'obiettivo di celebrare, attraverso lo sport, l'incontro, la condivisione, l'inclusione e il dialogo.





L'emergenza sanitaria ha costretto a posticipare l'evento ma, al tempo stesso, ha reso ancor più necessario promuovere attivamente i valori di solidarietà, pace e fratellanza che avrebbero caratterizzato l'intera iniziativa. L'asta di beneficenza, dunque, vuole essere una risposta concreta ad un momento di difficoltà, isolamento e paura, nella convinzione che, come ha ricordato il Cardinal Ravasi durante l’udienza con Papa Francesco, citando una frase di Gesù, "c’è più gioia nel dare, che nel ricevere" (Atti 20:35).





L'asta, attiva da lunedì 8 giugno sulla piattaforma online charitystars.com, permetterà a tutti gli appassionati di aggiudicarsi numerosi oggetti e suggestive esperienze sportive, grazie alla generosa partecipazione di campioni plurimedagliati, atleti del presente come Tania Cagnotto, Arianna Fontana, Sofia Goggia, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Dorothea Wierer, atleti del passato come Kristian Ghedina e Antonio Rossi e molti altri. L'intero ricavato sarà destinato agli infermieri e agli operatori sanitari delle due istituzioni lombarde che, come veri "campioni", si sono dedicati con instancabile dedizione, coraggio e professionalità ai malati di Covid-19