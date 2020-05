In Usa 94.702 morti. Trump: "Bandiere a mezz'asta"

Malagò: "Siamo tutti in astinenza da sport"

"Quanto mi manca lo sport giocato? Come tutti gli appassionati, siamo in astinenza. Sia per l'attività amatoriale, sia per quella da divano o da stadio. Aspettiamo le dinamiche e l'evolversi del percorso di miglioramento dei dati e dei numeri, sperando di tornare il prima possibile alla normalità". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò al dibattito 'Sporterò'