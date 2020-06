Judo, Lombardo: Non credo si riprenda a settembre

Era pronto, prontissimo per Tokyo 2020. Manuel Lombardo, in testa al ranking mondiale ed anche olimpico, nella sua categoria -66 kg. Prima volta per un italiano. Ha trascorso il lockdown a Torino dove vive, allenandosi sul terrazzo di casa. Finalmente ora, si parte in maniera ufficiale, alemo gli allenamenti nelel strutture adeguate. Il judoka è a Roma perchè dovrà sottoporsi alla rimozione dell e placche alla mandibola che gli sono state inserite prima del Mondiale senior. "Mi ero fratturato in due punti, ho 16 placche, poi ho partecipato a quel mondiale 26 giorni dopo e mi sono classificato quinto, e da lì sono arrivati poi i miei successi negli slam e nei masters". Si allena al Centro Federale "Pala Pellicone" di Ostia. Adeguato secondo le direttive ma ancora con pochissimi atleti."Non sono abituato a stare in questo silenzio - dice Lombardo - mi fa strano anche indossare il judogi dopo così tanto tempo, è una bella sensazione". In effetti confessa non ricorda così tanto tempo lontano dal tatami, e sotto gli occhi del Maestro Murakami, direttore tecnico della nazionale italiana di judo.

"Non credo che si riprenderà completamente a settembre - aggiunge - perché il calendario è internazionale e quindi le cose devono andare bene, in sicurezza, in tutti i Paesi del mondo, per poter iniziare un circuito equo. Spero invece che per fine anno, per dicembre si ricominci". Manuel Lombardo è il primo italiano ad essere primo nel ranking mondiale ed olimpico: "Olimpiadi di Tokyo? Il sogno sarebbe poter fare una finale contro il mio acerrimo nemico, il giapponese Abe Hifumi, con cui ho già disputato incontri importanti nel circuito mondiale. Sì mi piacerebbe appunto arrivare in una finale contro di lui a casa sua."