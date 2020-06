Il bollettino: Zanardi stabile ma ancora grave

Sindaco Castiglion Fiorentino: "Non era previsto blocco del traffico"

Il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, uno dei comuni attraversati da Alex Zanardi durante la staffetta in cui è poi avvenuto l'incidente, ha parlato a Sky Sport 24: "Per una manifestazione come quella di venerdì non erano previsti blocchi del traffico, i partecipanti dovevano solo rispettare il codice della strada".