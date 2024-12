A Beaver Creek, sulla "Bird's of Pray", è andata in scena la prima discesa libera femminile della stagione. Tutti gli occhi erano puntati su Sofia Goggia: 2° posto dopo solo 313 giorni (quasi 11 mesi) dall'infortunio. Davanti a lei solo l'austriaca Huetter, prima per 18 centesimi

A undici mesi dall'infortunio in allenamento è finalmente tornata Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca è scesa oggi a Beaver Creek, sulla pista "Bird's of Pray", con la prima discesa femminile della stagione valida per la Coppa del Mondo, conquistando il 2° posto sul podio, alle spalle dell'austriaca Huetter per soli 18 centesimi. Grandissimo rientro per la sciatrice bergamasca, con una gestione perfetta delle curve e grandissima pulizia nelle fasi di velocità. Terza la svizzera Gut-Behrami. Prestazione da ricordare invece per la statunitense Lauren Machuga, che con il quarto posto raggiunge il suo miglior risultato. Sorpresa anche con la Haaser, 5^ al termine della discesa: non finiva nelle prime dieci dal 2019.