Gigante Val d’Isere, torna a vincere Odermatt

Nello Slalom Gigante di Val d'Isere, torna alla vittoria lo svizzero Marco Odermatt davanti a Patrick Feurstein: per lui si tratta del primo podio in carriera, dopo che il cugino Lukas si era posizionato 3° a Beaver Creek. Tanti errori per Tumler in seconda manche, che termina solo 25°. Il migliore degli italiani è Luca De Aliprandini, alla fine 6° con una grande rimonta

Lo svizzero Marco Odermatt torna alla vittoria nello Slalom Gigante di Val d'Isere , con un vantaggio di 8 centesimi sull'austriaco Patrick Feurstein , che riesce a conquistare per la prima volta il podio risalendo dalla 24^ posizione (il cugino, Lukas Feurstein si era posizionato 3° a Beaver Creek). Terzo l'altro austriaco Stefan Brennsteiner. Una seconda manche turbolenta, dalle due facce: la prima metà degli sciatori sono scesi con il sole, mentre la seconda metà si è ritrovata a gareggiare con la nebbia e la neve. Niente da fare stavolta per il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen , che non riesce a completare la prova. Ottima la prestazione in rimonta di De Aliprandini che conquista il 6° posto finale, nonostante le condizioni metereologiche; tredicesima posizione invece per l'altro azzurro Borsotti .

Noël fuori alla prima manche: dubbi per lo slalom di domani

Il campione olimpico francese Clément Noël, vincitore dei primi due slalom della stagione di Coppa del Mondo, è caduto pesantemente durante la prima manche del gigante di Val d'Isère ed è in dubbio per lo slalom di domani. Partito con il pettorale 31, sotto una forte nevicata e con scarsa visibilità, Noel ha colpito frontalmente una delle porte dopo 45 secondi di corsa ed e poi finito nelle reti di protezione. Si è subito rialzato, ma è parso sofferente alla gamba destra. Ha potuto rimettersi gli sci per scendere fino al fondo della pista, appoggiandosi solo sulla sinistra. In zona arrivo il francese, che aveva scelto di schierarsi oggi nel suo primo gigante invernale, sembrava soffrire di dolori alla caviglia destra e aveva alcuni denti rotti. Vincitore dei primi due slalom invernali di Levi (Finlandia) e Gurgl (Austria) il mese scorso, Noël ha puntato domenica alla Val d'Isère, sua località di adozione fin dall'adolescenza, per la terza vittoria in tre gare tra i pali.