Windsurf, Gasperini argento mondiale U15

"Ripagato il duro lavoro"

"Sono molto felice di questo risultato per me e per tutto il movimento del windsurf Italiano", ha dichiarato Gasperini. "Un titolo che premia i duri allenamenti e tutto l'mpegno che ogni giorno metto in questo sport, soprattutto perché ottenuto in un contesto particolarmente impegnativo. Era per me la prima volta che navigavo in Danimarca e non avevo molta confidenza con lo spot. Per il momento che stiamo vivendo non era facile prendere la decisione di partecipare e fare questo viaggio, ma nella vita ci vuole coraggio. Ringrazio sponsor partner e amici, il mio papà coach e la mia mamma che mi supportano e trasmettono tutta la passione fondamentale per salire sul podio. Spero che questo risultato in una gara internazionale possa sensibilizzare l’attenzione di Federazione e organi competenti".