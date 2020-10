World Padel Tour, su Sky il torneo di Barcellona

Torna su Sky l'appuntamento con il World Padel Tour. In diretta l'Estrella Damm Barcellona Master. In diretta su Sky Sport Arena dal 16 al 18 ottobre

Su Sky un altro grande appuntamento con il padel, per seguire il torneo maschile e femminile dell’Estrella Damm Barcellona Master, che fa parte del “World Padel Tour”, in programma nella città catalana. Sky trasmetterà in diretta su Sky Sport Arena le tre giornate conclusive dell’evento, dal 16 al 18 ottobre.

Sul campo i migliori interpreti di questa spettacolare disciplina sportiva, con il primo appuntamento fissato per venerdì 16 ottobre a partire dalle ore 9.30, con i quarti di finale femminili e maschili. Sabato 17, sempre in diretta, le semifinali maschili e femminili, per chiudere domenica con le due finali che assegneranno il titolo di questa edizione. Telecronache affidate a Alessandro Lupi, Gianluigi Bagnulo e Stefano De Grandis, commento dall’ex azzurro Saverio Palmieri.