Tyson e Jones al peso, tutto pronto per la sfida

Come sempre succede alla vigilia degli incontri di boxe, si è svolta allo Staples Center, ma senza colpi di scena, la cerimonia del peso tra Iron Mike e Roy Jones. Tutto pronto, dunque, per il match che segnerà il ritorno di Tyson sul ring e che Sky vi trasmetterà in pay per view dalle 3 della notte tra sabato 28 e domenica 29

A Los Angeles è andata in scena l’attesissima cerimonia del peso della riunione dello Staples Center. Il primo a salire sulla bilancia è stato il cinquantunenne Roy Jones, già campione mondiale dei pesi medi, supermedi, mediomassimi e massimi. Eletto negli anni ’90 numero uno pound for pound, cioè miglior pugile in circolazione indipendentemente dalle categorie di peso, Jones ha fatto registrare 210 libbre, cioè 95 chili e 250 grammi. Poi è stata la volta di “Iron” Mike Tyson, il più giovane campione dei massimi della storia della boxe, capace di salire sul tetto del mondo a soli vent’anni, quattro mesi e ventidue giorni e di riunificare le cinture in meno di un anno. Tyson ha fermato la bilancia sulle 220 libbre, 99 chili e 800, 4 chili e mezzo più del suo avversario. La riunione di Los Angeles comincerà alle 3 della notte tra sabato e domenica, per il main event tra Tyson e Jones dovremo invece aspettare almeno fino alle 5 del mattino, vi aspettiamo a bordoring!