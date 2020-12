Mondiali, Europei e Champions su Sky Sport

La pallamano arriva su Sky, con tanti eventi europei e mondiali, che avranno per protagoniste anche le Nazionali Italianale maschile e femminile. Grazie a un accordo con la FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball), Sky trasmetterà le semifinali e le finali del Campionato Europeo femminile (18 e 20 dicembre), la Final4 della Champions League maschile (28 e 29 dicembre), le gare di qualificazione agli EHF Euro 2022 maschili (Azzurri contro la Lettonia il 7 e il 9 gennaio 2021) e i Mondiali maschili del prossimo anno, dalla fase a giorni alla finale (dal 14 al 31 gennaio 2021). Primo evento in ordine cronologico, l’Europeo femminile, in corso di svolgimento in Danimarca, con 16 nazionali in corsa. Sky trasmetterà il 18 dicembre le due semifinali (la prima alle 18, la seconda alle 20.30) e la finale del 20 dicembre (alle 18). A fine anno, nella città tedesca di Colonia, la “due giorni” che chiuderà l’edizione 2019-2020 della Champions League maschile; il 28 dicembre le due semifinali, alle 18 la sfida tra gli spagnoli del Barcellona e i francesi del Paris Saint-Germain, alle 20.30 quella tra i tedeschi del Kiel e gli ungheresi del Veszprem; finale per il titolo il 29 dicembre alle 20.30. L’inizio del nuovo anno sarà, invece, caratterizzato dalle qualificazioni agli Europei maschili del 2022, con l’Italia impegnata in due match contro la Lettonia, il primo in casa il 7 gennaio, il secondo in trasferta il 9, entrambi validi per il Gruppo 6. A seguire, a partire dal 14 gennaio, altro atteso appuntamento, quello con i Mondiali maschili 2021, in programma in Egitto, con 32 nazionali al via; su Sky le migliori partite delle fasi a gioroni, i quarti di finale, le semifinali e la finale del 31 gennaio.