Snowboard, parallelo: Bagozza 1°, Messner 2°

Daniele Bagozza supera in finale Gabriel Messner nello slalom parallelo di Yanqing (Cina), tappa della coppa del mondo di snowboard. E' il quarto successo di fila in altrettante giornate di gara per la squadra azzurra diretta da Cesare Pisoni: quattro successi con quattro atleti diversi: Edwin Coratti e Maurizio Bormolini avevano firmato le due prove inaugurali di Mylin, Lucia Dalmasso si era imposta ieri in gigante e oggi è stata la volta di Bagozza, nella prima finale stagionale tutta italiana. Sono tre millesimi di secondo a regalare a Bagozza il sesto successo personale in cdm, il quinto in slalom, un cammino iniziato nel febbraio 2019. Per Messner si tratta di una preziosa conferma: sette giorni fa Mylin l'altoatesino era salito per la prima volta in carriera sul podio di Coppa del Mondo. Semaforo rosso in qualificazione invece per Edwin Coratti (24/o), Roland Fischnaller (25/o) e Fabian Lantschner (27/o); Mirko Felicetti non ha completato la prova con Maurizio Bormolini squalificato. Successo della giapponese Tsubaki Miki nello slalom femminile: la nipponica ha superato in finale l'austriaca Claudia Riegler, con l'elvetica Julie Zogg in terza piazza. Jasmin Coratti ha chiuso al settimo posto, mentre sono state eliminate in precedenza Elisa Caffont (16/a), Lucia Dalmasso (19/a) ed Elisa Fava ha (25/a). Dopo i quattro successi italiani, la coppa del mondo di snowboard alpino fa ora ritorno sulle Alpi per approdare in Italia: giovedì gli atleti sono attesi sulla Pra di Tori di Carezza (Bolzano) per il terzo gigante parallelo della stagione per trasferirsi poi a Cortina d'Ampezzo (Belluno) per il terzo slalom in programma sabato sulle piste del Faloria.