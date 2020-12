Europei femminili: finale Francia-Norvegia

Domenica 20 dicembre la finale dei Campionati Europei femminili: a Herning, in Danimarca, le campionesse in carica della Francia ricevono la sfida della Norvegia, autentica dominatrice degli ultimi vent'anni di scena internazionale. Su Sky Sport Arena collegamento alle ore 18:15

Le detentrici del titolo contro la grande favorita. Francia-Norvegia, la finale più bella da immaginare, assegnerà il 14esimo titolo nella storia dei Campionati Europei di pallamano femminile. L’attesissima sfida si giocherà all’Jyske Bank Boxen di Herning, in Danimarca, con collegamento alle ore 18:15 su Sky Sport Arena. Ad affrontarsi due delle grandi potenze dell’handball mondiale: la Francia ha vinto il titolo due anni fa in casa, bis dei Mondiali conquistati l’anno prima e dimostrazione di come il movimento transalpino, dopo la lunghissima serie di successi maschili, sia stato in grado di procedere di pari passo anche sul fronte femminile. Dall’altro lato la Norvegia delle stelle Oftedal, Lunde e Mork, squadra che ha monopolizzato la scena internazionale degli ultimi venti anni. Infinita la serie di titoli, con in cima i sette Europei conquistati fino a qui. Il sogno dell’ottavo potrebbe divenire realtà domenica. Notevole la prova di forza delle due squadre in semifinale, con Les Bleus che hanno passeggiato contro la sorpresa Croazia (30-19), arrivata però col fiato corto, mentre uno sprint nell’ultimo quarto d’ora ha deciso il 27-24 con cui le scandinave hanno superato la Danimarca. Ora a Herning la finale, l’ultimo atto. Su Sky Sport Arena collegamento dalle ore 18:15 con la grande pallamano internazionale.