Un bel successo contro la Lettonia, e l’Italia continua a sperare nella qualificazione agli Europei di pallamano del 2022. Nella seconda giornata dei gironi di qualificazione, gli Azzurri hanno superato la Lettonia 28-17 al Centro Tecnico Federale di Chieti in una sfida cruciale per la classifica, che ora vede l’Italia a quota 2 punti dopo due giornate nel Gruppo 6.



Trascinati da capitan Parisini (6 gol) e con Bortoli MVP del match (6 gol anche per lui), gli Azzurri hanno riscattato la sconfitta contro la Norvegia nella gara d’esordio e adesso si preparano alla gara di ritorno, in Lettonia, domenica 10 gennaio alle 14.30, sempre in diretta su Sky Sport Arena. Le qualificazioni proseguiranno poi in aprile/maggio con il doppio confronto con la Bielorussia e la gara di ritorno con la Norvegia.