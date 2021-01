Pallamano, Italia contro la Lettonia per Euro 2022

L’Italia maschile della pallamano è pronta. Ad attenderla, stasera, 7 gennaio, al Centro Tecnico Federale di Chieti, e in diretta su Sky Sport Arena, c’è la importante sfida contro la Lettonia valida per la 3^ giornata del Gruppo 6 di qualificazione agli EHF Euro 2022. Una partita di grande rilevanza per gli azzurri, fondamentale per tenere accese le speranze di passaggio del turno: alla grande favorita Norvegia, scontata vincitrice del raggruppamento, dovrà affiancarsi anche un altro pass diretto per gli Europei, conteso dalla Bielorussia e proprio da Italia e Lettonia. In più, chance ulteriore, c’è la lotta tra le migliori terze classificate di tutti gli otto gironi di qualificazione, ovvero altri quattro posti per cui lottare.

Molto del futuro dei ragazzi di Riccardo Trillini, insomma, passa per la partita in Abruzzo e per quella che poi il 10 gennaio (ore 14.10 live sempre su Sky Sport Arena) si giocherà a Valmiera, questa volta in casa dei lettoni. L’Italia della doppia sfida sarà la migliore possibile. Sciolto anche l’ultimo dubbio di formazione legato al portiere Domenico Ebner. La stella proveniente dalla Bundesliga ci sarà. Una novità non da poco per Trillini, che sulla partita ha le idee chiare: “È un match fondamentale, è il primo crocevia per continuare a nutrire le speranze di qualificazione. Siamo riusciti a lavorare insieme per un periodo abbastanza lungo, dal 27 dicembre scorso, per cui credo ci sia stata la possibilità di prepararsi bene. Dovremo essere bravi nel mettere in campo quanto provato in allenamento, cercando di giocare ad alto ritmo e con grande velocità. Affronteremo un’avversaria fisicamente possente, ma che non fa della rapidità la sua dote principale. Dovremo tenerne conto nel nostro piano-partita”. Fare punti contro la Lettonia risulterà decisivo nel cammino che dovrà poi condurre alle sfide della prossima primavera contro la Norvegia, ma soprattutto contro la Bielorussia. Stasera, intanto, appuntamento con la grande pallamano azzurra fissato per le ore 20.30 in diretta su Sky Sport Arena. Direzione arbitrale affidata alla coppia francese Bounouara - Sami. Si replica poi a Valmiera il 10 gennaio alle ore 14.10, ancora in diretta su Sky Sport Arena.