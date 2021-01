Conquistato il K2 in inverno: è la prima volta

Per la prima volta il K2 è stato scalato d'inverno: l'impresa è stata firmata da un team composto interamente da nepalesi. I 10 componenti della spedizione hanno raggiunto la seconda vetta della Terra nel pomeriggio di sabato 16 gennaio. Il K2 era l'unico "Ottomila" a non essere ancora stato scalato nella stagione invernale

Era rimasto l'unico Ottomila non scalato nella stagione fredda: una cordata nepalese ha raggiunto per la prima volta la vetta del K2, 8.611 metri, in Pakistan, durante la stagione invernale. Il team di 10 alpinisti è arrivato in cima alla seconda montagna più alta della terra nel pomeriggio di sabato. Lo ha comunicato dal campo base il capo spedizione, Chhang Dawa Sherpa. Durante l'ascensione è stato utilizzato ossigeno supplementare. Il K2 - salito la prima volta nel 1954 dalla spedizione italiana di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli - era rimasto l'unico degli Ottomila a non essere stato scalato d'inverno.