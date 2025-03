Slalom uomini, Haugan al comando dopo la 1^ manche

Grande equilibrio nell'ultimo slalom della stagione dopo la prima manche: Haugan al comando, ma in cinque sono racchiusi in 54 centesimi. Kristoffersen, terzo, più vicino alla coppa di specialità. Alle 20 la seconda manche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

Prima manche all'insegna dell'equilibrio nello slalom maschile di Sun Valley, ultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2025. Al comando a metà gara c'è Timon Haugan: sceso con il pettorale 2, il norvegese ha chiuso la prova in 51.39. Per la vittoria della gara, però, è tutto aperto visto che in cinque sono racchiusi in 54 centesimi. Alle spalle di Haugan c'è Clement Noel con 10 centesimi di ritardo, poi Henrik Kristoffersen (+0.14), Fabio Gstrein (+0.43) e Lucas Pinheiro Braathen (+0.54). Nella lotta per la coppa di specialità, la situazione è favorevole per Kristoffersen: Loic Meillard, primo inseguitore del norvegese, ha chiuso la prima manche all'ottavo posto, con 1''68 di ritardo da Haugan. Manche in ombra anche per Alex Vinatzer: unico italiano al via e non al meglio dopo il forfait in gigante, il bolzanino si è piazzato al 20° posto con più di tre secondi dal leader.