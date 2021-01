Mondiali Pallamano, oggi Svezia-Egitto live su Sky

I Campionati Mondiali di pallamano, aperti il 13 gennaio scorso in Egitto, proseguono con la fase a gironi. Conclusione di questo primo step fissato al 20 gennaio, ma nel frattempo restano da definire le posizioni negli otto gironi preliminari che serviranno a definire poi i quattro raggruppamenti del Main Round, la seconda fase.

Le squadre favorite hanno quasi tutte rispettato i pronostici: bene la Francia, che ha battuto la Norvegia, indiziata principale per il successo finale, come in scioltezza anche Danimarca e la Germania nei rispettivi gironi. Due risultati sorprendenti: il pareggio del Brasile con la Spagna campione d'Europa in carica e l'altro pari tra la Croazia, argento agli Europei 2020, e il Giappone allenato dal tecnico islandese Sigurdsson e già in versione Olimpiadi di Tokyo.



Nel Gruppo G i padroni di casa dell'Egitto e la Svezia oggi, lunedì 18 gennio, si contenderanno il primato nella sfida delle ore 18.00 in diretta su Sky Sport Arena.

I Mondiali proseguiranno col Main Round dal 20 al 25 gennaio - accedono le prime tre di ciascun girone - per poi giungere ai quarti di finale, semifinali e alla finale del prossimo 31 gennaio al Cairo.