Mondiali pallamano, fase finale. Da oggi su Sky

I Campionati Mondiali in Egitto hanno concluso il Main Round, la fase centrale del torneo che ha definito gli abbinamenti per i quarti di finale di oggi, 27 gennaio. Non c’è un incrocio definibile come scontato a priori, nonostante la seconda fase abbia riservato qualche risultato inatteso: Danimarca-Egitto e Norvegia-Spagna sono probabilmente le due partite principali e per questo fanno parte della programmazione di Sky Sport Arena; ma sorprese sono assicurate anche negli altri due incontri Spagna-Ungheria e Svezia-Qatar, con gli asiatici approdati last-minute nel tabellone delle prime otto.

Oggi in diretta su Sky Sport Arena alle ore 17.30, dal Cairo, la sfida tra i campioni mondiali in carica danesi e gli egiziani padroni di casa: duello per nulla scontato se non altro per il fattore casalingo dei nordafricani. La seconda partita di giornata sarà il match tra Norvegia e Spagna, al Palasport di New Capital, sarà trasmesso a partire dalle ore 22.00 sempre su Sky Sport Arena. Quella tra scandinavi e spagnoli è duello di portata eccezionale: i primi vice-campioni mondiali e mai come stavolta favoriti, trascinati dalla loro stella Sander Sagosen (50 gol e 37 assist), affrontano i due volte campioni d’Europa allenati da Jordi Ribera.