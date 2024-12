Slalom Val d'Isere a Kristoffersen. 7° Kastlunger

Nello slalom di Val d'Isere torna a vincere il norvegese Kristoffersen dopo quasi due anni dall'ultima vittoria: si prende così la testa della classifica di specialità e di quella generale. Bene gli italiani: Kastlunger (per lui il miglior risultato in carriera) è 7°, Vinatzer decimo

Nello slalom di Coppa del Mondo di sci a Val d'Isere è sato il norvegese Kristoffersen a trionfare dopo quasi due anni dall'ultima vittoria, complice la caduta del francese Steven Amiez , che era stato il più veloce nella prima manche. Dietro al norvegese, con quasi 1 secondo di distacco, si sono posizionati invece McGrath , connazionale di Kristoffersen, e lo svizzero Meillard . 4° posto condiviso tra il brasiliano Pinheiro Braathen e l'austriaco Feller . Buona prova degli italiani: sono riusciti a entrare nella top 10 sia Kastlunger (per lui il miglior risultato in carriera) che Vinatzer.

Noël grande assente dopo la caduta: "Priorità al riposo per tornare in Alta Badia"

ll campione olimpico francese Clément Noël, dopo la caduta di ieri durante il gigante di Val d'Isère, ha rinunciato a partire oggi nello slalom, una gara in cui il francese puntava alla terza vittoria consecutiva tra i pali. "Sono andato a provare a sciare nel percorso di riscaldamento e ho visto che era impossibile. Non posso fare pressione. Mi fa davvero male quando faccio pressione sulla gamba, quindi non aveva senso correre rischi inutili. Preferisco dare priorità al riposo, saltare una gara per tornare in Alta Badia", dove il 23 dicembre si svolgerà il quarto slalom della stagione di Coppa del Mondo, ha dichiarato Noël.