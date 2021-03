Pallamano, l'Italia in Bielorussia per Euro 2022

L’Italia scende in campo oggi pomeriggio, a Minsk, per rincorrere il sogno qualificazione agli EHF EURO 2022. In casa della Bielorussia gara durissima, ma gli azzurri ripartono dalla vittoria netta di gennaio contro la Lettonia. Live alle ore 16.00, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

La Nazionale maschile di pallamano va a caccia dell'impresa a Minsk, in casa della Bielorussia, dove oggi, mercoledì 10 marzo - in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena- gli azzurri recupereranno la prima giornata del Gruppo 6 di qualificazione agli EHF EURO 2022. Rinviato a causa delle difficoltà organizzative legate alla pandemia, il match giunge due mesi dopo la prima vittoria dell'Italia nel Gruppo 6: un 28-17 agevole a Chieti che poi Savini e compagni hanno difeso nonostante la sconfitta (31-29) patita nel ritorno a Valmiera sul campo dei lettoni.

Indiscutibile la caratura della Bielorussia, squadra con alle spalle sei partecipazioni agli Europei e soprattutto le buone prestazioni recenti ai Mondiali in Egitto, dove l'organico allenato da Yuri Shevtsov si è tolto la soddisfazione di bloccare sul pareggio, nella fase preliminare, la Svezia poi finalista. L'ossatura della squadra è costruita attorno ai giocatori del Meshkov Brest, club che a fine mese sarà in campo per gli ottavi di Champions League. Dando per scontato il passaggio del turno della Norvegia, la Bielorussia è nettamente la seconda candidata per l'accesso diretto alla fase finale di EURO 2022. Anche se i numeri, quelli che contano, dicono che azzurri e bielorussi partiranno dagli stessi punti in classifica: due, come anche la Lettonia. Le prime due vanno direttamente agli Europei. Passano però anche le prime quattro terze di tutti i gironi di qualificazione. E tra oggi e le sfide di aprile e maggio - ancora Bielorussia e poi Norvegia - ci si gioca tutto.

Riccardo Trillini, direttore tecnico azzurro, è certo di come “la nostra intensità, i nostri ritmi alti, assieme alle rotazioni continue tra i giocatori, dovranno essere l’arma in più per mettere in difficoltà un’avversaria che sappiamo essere molto forte”. A Minsk l’Italia cerca il colpaccio. Inizio alle ore 16.00 e appuntamento in diretta su Sky Sport.