Champions pallamano, stasera su Sky Kielce-Nantes

Gli ottavi di Champions League alle partite di ritorno. I polacchi del Kielce all’andata hanno vinto 25-24 in Francia. Uno scarto ridottissimo che nella logica della differenza reti su due incontri mantiene tutto aperto per il Nantes nel ritorno alla Hala MOSIR. Appuntamento stasera alle 20.45 in diretta su Sky Sport Arena

Qualcuno ha già un piede ai quarti, qualcun altro si gioca tutto in sessanta minuti senza esclusione di colpi. Ritorno degli ottavi di finale nella Champions League della pallamano: otto sfide da giocare e su Sky Sport Arena l’appuntamento è fissato per stasera alle 20.45, con la partita tra i polacchi del Kielce e i francesi del Nantes.



Si ricomincia dal 25-24 in favore della squadra allenata da Talant Dujshebaev e che il figlio Daniel, mancino dal braccio rovente, ha letteralmente trascinato con un invidiabile 6/8 al tiro e il riconoscimento di MVP a fine gara. Il Nantes, che pure ha trovato nel pivot Dragan Pechmalbec un impeccabile realizzatore (5/5), recrimina: avanti 14-12 al termine del primo tempo, la formazione transalpina ha incassato il ritorno degli ospiti in avvio di ripresa senza più riuscire a girare nuovamente l’andamento del match. Decisive le due parate su penalty dell’estremo difensore tedesco Andreas Wolff, meno efficace dell’avversario e collega di reparto Emil Nielsen – 10 parate contro 14 – ma risolutivo nel momento chiave del match. “Per me è come un pareggio” è stato il commento post-partita di Nicolas Tournant, grande ex passato in estate dal Nantes al Kielce. In effetti ha ragione: tutto sommato giocare mercoledì in Polonia con un solo gol a dividere le due squadre è quasi come ripartire da uno zero a zero.



La settimana chiuderà il discorso per l’accesso ai quarti di tutte le 16 squadre ancora in ballo. Scontato il passaggio del turno per PSG, Barcellona e Veszprém su Celje, Elverum e Vardar (37-24, 37-25 e 41-27 all’andata). Si preannuncia agevole anche il compito dei campioni in carica del Kiel dopo il rassircurante 33-25 sul campo degli ungheresi del Pick Szeged. Il Porto proverà a difendere in trasferta il 32-29 dell’andata contro l’Aalborg, mentre tra gli ucraini dello Zaporozhye e i bielorussi del Meshkov Brest ci si ritrova dopo il risicato 32-30 del primo atto.

I quarti di finale si giocheranno con andata il 12 e ritorno il 19 maggio. Tre settimane dopo, il 12 e 13 giugno, alla Lanxess Arena di Colonia la spettacolare due giorni della Final4. Intanto l'appuntamento è questa sera su Sky Sport Arena con Kielce-Nantes.