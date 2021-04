Mondiali 2021, doppio impegno Ungheria-Italia

Azzurre di nuovo in campo un mese dopo l’accesso ai play-off ottenuto battendo il Kosovo. Venerdì 16 e domenica 17 aprile si gioca alla Èrd Arena, in casa delle magiare. Ungheria favorita per il passaggio del turno. Le due gare live su Sky Sport Collection

Tempo di play-off per l’Italia della pallamano. Le azzurre tra venerdì e domenica 18 aprile affronteranno l’Ungheria in trasferta a Érd, città circa venti chilometri a sud di Budapest, per l’ultimo step di qualificazione ai Campionati Mondiali femminili di Spagna 2021. I due incontri, andata oggi alle 16.00 e ritorno il 18 aprile alle 13.00, saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Collection.



L’Italia arriva al doppio confronto con la mente libera e senza pressioni di sorta. Molto, se non tutto, è dovuto alla caratura dell’avversaria: le magiare guidate dal duo tecnico Danyi-Elek non sono soltanto la decima forza del continente dopo gli ultimi EHF EURO 2020, ma anzi sono reduci dal ritorno, ottenuto a fine marzo, nell’elenco delle qualificate ai Giochi Olimpici di Tokyo. Non accadeva da 13 anni, dall’edizione a cinque cerchi di Pechino.



La Nazionale azzurra ha fatto fin qui la sua parte centrando l’accesso ai play-off grazie al superamento del primo turno. Merito della vittoria (24-22) a spese del Kosovo il 20 marzo sul neutro di Maria Enzersdorf, in Austria, crocevia decisivo per le ragazze allenate da Ljiljana Ivaci. Proprio l’allenatrice della Nazionale nei giorni che hanno preceduto la doppia sfida, trascorsi ne "La Casa della Pallamano" di Chieti, ha sottolineato di non volere “un’Italia arrendevole nonostante l’indiscutibile valore dell’avversaria. Anzi, dovremo giocare con grande grinta e determinazione – ha detto – e cercare di sfruttare al massimo l’opportunità di giocare due partite così importanti anche come momento di crescita alle qualificazioni europee che giocheremo in Grecia a giugno". Pronostico sulla carta chiuso, dunque, ma Italia pronta a giocare tutte le proprie carte senza timori reverenziali. I play-off serviranno a definire le restanti dieci squadre europee che raggiungeranno le già qualificate Olanda (campione in carica), Norvegia, Francia, Danimarca e Croazia. Già sicura di esserci anche la Spagna, nazione ospitante dal 1° al 19 dicembre. Con Ungheria-Italia, nel frattempo, l’appuntamento è su Sky Sport Collection.