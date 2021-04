Lo sport italiano in lutto: è morto Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. Mondelli, che da un paio di settimane faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni, aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra e avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno. Il suo posto nel Consiglio sarà preso dal tennista Paolo Lorenzi, primo dei non eletti, che domani verrà cooptato dalla Giunta.



La carriera di Mondelli

Filippo Mondelli, originario di Como, aveva cominciato a praticare il canottaggio nel 2007 e nel 2015 aveva vinto l'oro nella specialità "4 Con" ai Mondiali Under 23. Passato nel gruppo della Nazionale maggiore dopo l'Olimpiade di Rio 2016, aveva gareggiato per un'intera stagione nella specialità del doppio con Luca Rambaldi, conquistando la medaglia d'oro ai Campionati europei del 2017 e quella di bronzo ai Mondiali dello stesso anno. Nel 2018 aveva poi fatto parte del quattro di coppia, con Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, mettendo in bacheca un'altra medaglia d'oro agli Europei di Glasgow e un oro, il più importante della carriera, ai Mondiali di Plovdiv.