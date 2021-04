Euro 2022 pallamano, azzurri contro Bielorussia

Appuntamento con la storia per la Nazionale: azzurri contro la Bielorussia per coltivare il sogno della qualificazione europea. Il tecnico Riccardo Trillini: "Grande fiducia intorno alla squadra". Diretta su Sky Sport Arena dalle 19

L’Italia della pallamano sogna un giorno da ricordare. Oggi alle 19, live su Sky Sport Arena, la Nazionale affronterà al Centro Tecnico Federale di Chieti la Bielorussia per la quinta giornata delle qualificazioni agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia.

La situazione del Gruppo 6 apre a scenari stimolanti: in caso di vittoria, infatti, l’Italia entrerebbe a concorrere nella classifica delle quattro migliori terze tra tutti gli otto gruppi di qualificazione. La speciale graduatoria tiene conto solo dei risultati ottenuti contro prima e seconda del girone, cioè Bielorussa e Norvegia nel raggruppamento dei ragazzi guidati da Riccardo Trillini.“Una vittoria vorrebbe dire tanto sia in chiave passaggio del turno – dice l’allenatore italiano – e sia perché battere la Bielorussia, una squadra molto forte e abituata a giocare i grandi tornei, rappresenterebbe un risultato storico per la nostra Nazionale. Devo dire che c’è grande fiducia intorno alla squadra dopo l’ottima prestazione dell’andata, per cui ci aspettiamo grande carica e consapevolezza di potercela giocare ad alti livelli”.



Il 10 marzo scorso a Minsk era finita con una sconfitta maturata nel quarto d’ora finale (37-32). Il palmares dà per favoriti i bielorussi, già certi di essere alla loro settima qualificazione europea e che in organico annoverano giocatori protagonisti anche in Champions League, a cominciare dal mancino Mikita Vailupau fin qui autore di 75 reti – terzo miglior realizzatore europeo – con la maglia del Meshkov Brest.

L’Italia dovrà fare a meno del capitano Andrea Parisini e del centrale Pablo Marrochi, entrambi infortunati. Accacciato anche il mancino Michele Skatar, che tuttavia dovrebbe stringere i denti ed essere della partita. Atmosfera elettrica in Abruzzo, per un appuntamento da non perdere in diretta su Sky Sport Arena. Il salto tra le grandi d’Europa passa da Chieti.