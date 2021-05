World Padel Tour, il Vigo Open su Sky

La terza tappa del circuito World Padel Tour fa tappa in Galizia per il Vigo Open. Le partite, dai quarti di finale in poi, su Sky Sport da venerdì 14 a domenica 16 maggio

Torna il World Padel Tour con il Vigo Open, terzo capitolo della stagione 2021. Dopo le vittorie di Belasteguin-Gutierrez e LeBron-Galan in campo maschile e Josemaria-Sanchez e Triay-Salazar in campo femminile, il torneo in terra galiziana servirà per avere qualche certezza in più dal punto di vista delle gerarchie. Se a Madrid, infatti, c'erano state eliminazioni ed exploit sorprendenti, Alicante sembra aver rimesso le cose a posto con le vittorie schiaccianti delle due coppie numero 1 del ranking.

Due finali senza storia (60 61 e 60 64 per Triay-Salazar e LeBron-Galan) purtroppo a discapito dello spettacolo che questi funamboli sanno regalare all'interno delle piste. Sky, come al solito, trasmetterà tutte le partite dai quarti di finale in poi in un tabellone che ha già regalato sorprese, come il primo giocatore francese a qualificarsi per le fasi finali - Benjamin Tison - e la coppia Chingotto-Tello fatta fuori in due set dal veterano Juan Martin Diaz e Coki Nieto. In campo femminile si attende soprattutto la reazione della coppia Marrero-Ortega: "Las Martas", nonostante le grandi aspettative, non sono ancora riuscite a trovare il giusto feeling e Vigo potrebbe rappresentare una tappa fondamentale per il loro futuro insieme.

Appuntamento da venerdì 14 maggio a domenica 16 maggio su Sky Sport Collection e Sky Sport Arena.