Pallamano, quarti finale: Aalborg-Flensburg su Sky

La Champions League della pallamano giunge ai quarti di finale, ultimo ostacolo prima della Final4 che andrà in scena, come da tradizione, alla Lanxess Arena di Colonia fra 12 e 13 giugno. Tutto in due settimane: andata e ritorno, casa e trasferta, per le migliori otto squadre europee. Su Sky Sport l’handball internazionale torna giovedì 13 maggio, alle 18.45, con il primo confronto tra i danesi dell’Aalborg e i tedeschi del Flensburg.



Quarto di finale indecifrabile, almeno sulla carta. Gli scandinavi hanno eliminato il Porto agli ottavi grazie al maggior numero di reti segnate in trasferta, vincendo e poi perdendo con uno scarto di tre reti, sono giunti ai quarti per la prima volta in assoluto e nel frattempo hanno promesso a tutti di voler recitare un ruolo da protagonista da qui in avanti: in un organico che già annovera i campioni iridati Sebastian Barthold, Nikolaj Christensen e Magnus Saugstrup arriveranno in estate il forte centrale islandese Aaron Palmarsson dal Barcellona e nel 2022 la superstar Mikkel Hansen, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain.



Scenari futuri luccicanti, ma nel frattempo i danesi dovranno contrastare la forza attuale e indiscutibile del Flensburg, capolista della Bundesliga assieme al Kiel e prima forza nel Gruppo A della fase preliminare con 10 vittorie in 14 gare. Curiosità: Flensburg e la sua Flens Arena sono soprannominate “inferno del nord” per la estrema vicinanza del confine con la Danimarca che ne fa, di fatto, una delle città più a nord della nazione tedesca. Per i tanti scandinavi nella rosa del tecnico Maik Machulla, compresa l’ala sinistra svedese Hampus Wanne uscito sconfitto in finale mondiale a gennaio in Egitto, sarà una sorta di derby di stampo nordeuropeo. Alle 18.45 diretta su Sky Sport Collection.