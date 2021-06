Padel, su Sky il primo Master della stagione

Da venerdì 11 a domenica 13 giugno il World Padel Tour arriva in Costa del Sol per il primo Master della stagione. Appuntamento su Sky Sport Collection per le partite dai quarti di finale in poi

Il World Padel Tour atterra in Costa del Sol ed è un po' come quando il calcio fa tappa al Maracanà o a Wembley, si torna a casa insomma. Qui il Padel è un'istituzione e qui arrivano ogni anno tantissimi appassionati da tutta Europa per affinare la propria tecnica con clinic tenute dai professionisti del posto. Ora è il momento dei grandi campioni che si giocheranno il titolo del primo Master della stagione a Marbella , che sarà poi sede dei Campionati Europei dal 27 giugno al 3 luglio.

In campo femminile si è scritta una pagina storica per il movimento italiano, con 3 giocatrici qualificate al tabellone finale: Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, dopo aver superato pre qualifiche e qualifiche, si sono arrese in sedicesimi di finale alla coppia Llaguno-Riera mentre Carolina Orsi, in coppia con Eugenia Guinet, ha lottato perdendo, sempre in sedicesimi, 64 76 contro Cortiles-De Los Santos. C'è molta curiosità di capire quale coppia si laureerà campione del primo Master dopo aver visto 4 vittorie diverse in 4 tappe.

In campo maschile, la notizia è stata l'iscrizione di Daniel "Sanyo" Gutierrez assieme a suo nipote Cristian, dopo il forfait per infortunio di Fernando Belasteguin. Il quesito principale resta però se Galàn e Lebron siano battibili su un campo che sarà certamente più veloce di quelli calcati finora. Si gioca infatti per la prima volta all'aperto, con i vetri scaldati dal sole a rendere ancora più difficile la difesa contro il ritmo impresso dalla coppia numero 1 al mondo. Appuntamento da venerdì 11 (a partire dalle ore 9.30) a domenica 13 giugno (dalle ore 10 le finali) su Sky Sport Collection, per non perdere neanche un punto dai quarti di finale in poi.