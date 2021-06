Padel, il Valladolid Master LIVE su Sky

Il World Padel Tour sbarca a Valladolid per il secondo Master della stagione. Ci eravamo lasciati a Marbella dove, in campo maschile, Lebron e Galan hanno confermato la loro superiorità, vincendo e convincendo. In campo femminile, invece, la tappa della Costa del Sol ci ha ribadito che sono almeno 4-5 le coppie in grado di alternarsi al successo, andato in quel caso ad Ariana Sanchez e Paula Josemaria.

Nella splendida arena allestita nel cuore della città castigliana, i temi da sviluppare sono e saranno molti. Innanzitutto, la notizia che ha sconvolto il movimento: Mapi (Maria Pilar) Alayeto, una delle gemelle atomiche, ha dichiarato di essere affetta da una forma di sclerosi multipla che, al momento, non le impedisce di scendere in campo assieme alla sorella Majo (Maria Josè) ma che, inevitabilmente impatterà sulla sua vita e sulla sua carriera. Bellissima l’immagine di tutti i giocatori e le giocatrici che posano nella “gabbia” di Plaza Major con indosso una maglia con la scritta “Fuerza Mapi”. Per la cronaca, le gemelle sono state sconfitte in sedicesimi di finale dalla coppia Mesa-Las Horas a conferma di un periodo molto difficile, soprattutto dal punto di vista emotivo. Sarà interessante vedere se la coppia n.1, Salazar-Triay, riuscirà ad esprimere il meglio del proprio gioco dopo un paio di prestazioni sotto tono e se Riera-LLaguno e Brea-Icardo continueranno un’ascesa che le ha ormai portate a ridosso delle migliori.