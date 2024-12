Rast vince lo slalom a Killington, Collomb 16^

Prima vittoria in carriera per la svzzera Camille Rast che in 1.46.87 ha vinto lo slalom speciale di Killington. Ma non solo visto che con i buoni risultati di questa stagione la svizzera con 287 punti ha preso anche il comando della classifica generale di Coppa superando l'infortunata americana Mikaela Shiffrin. Seconda in questo slalom la svedese Anna Swenn Larsson in 1.47.44 e terza l'altra elvetica Wendy Holdener in 1.47.44. L'unica azzurra in classifica è valdostana di 18 anni - e questa è davvero una bella notizia per l'Italia - Giorgia Collomb: buona 16/a in 1.49.61. Esordiente nel circuito maggiore in questa stagione, per la seconda volta Giorgia è riuscita ad andare a punti nonostante - come in questo slalom con il 59 - la partenza con pettorali alti. Nella seconda manche la valdostana ha recuperato 10 posizioni. Ha invece inforcato all'ultima porta per una incredibile sfortuna la trentina Martina Peterlini che stava facendo una bella gara all'attacco ed era 14/a dopo la prima manche. Saltati per mancanza di neve i due slalom gigante che erano in programma nel prossimo fine settimana a Tremblant, in Canada, nel vicino Quebec, la Coppa del mondo donne torna così il 14 e 15 dicembre con la Discesa ed il SuperG di Beaver Creek, in Colorado. E proprio in Colorado, a Cooper Mountain, si sta da tempo allenando la campionessa azzurra delle ragazze jet Sofia Goggia, al rientro dopo l'incidente in allenamento dello scorso inverno a Pontedilegno. Non prevede invece di tornare in gara a Beaver Creek l'americana Mohaela Shiffrin dopo l'incidente di sabato nel gigante di Killington con profonda ferita all'addome e grave lesione muscolare.