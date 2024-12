Lesione muscolare e ferita al fianco per Shiffrin

La squadra americana di sci ha comunicato che MIkaela Shiffrin non ha riportato lesioni a legamenti, ossa o organi interni nella rovinosa caduta durante la seconda manche dello slalom di Killington. Per lei una profonda ferita all'addome e una lesione muscolare

La campionessa di sci alpino Mikaela Shiffrin soffre di una "grave lesione muscolare" e di una ferita "profonda" sul lato destro dell'addome in seguito alla caduta durante il gigante di Coppa del Mondo a Killington, negli Stati Uniti. Lo ha riferito la squadra americana di sci. "Non è stato possibile suturare la ferita perché è troppo profonda e c'è il rischio di infezione", ha spiegato Courtney Harkins, direttore della comunicazione di US Ski.

Legamenti, ossa e organi interni ok Gli esami medici effettuati dopo la caduta non hanno rilevato danni ai legamenti e le ossa e gli organi interni sono apparsi in buone condizioni, ha aggiunto la fonte. La sciatrice 29enne, che era in procinto di conquistare la sua 100^ vittoria in Coppa del Mondo dopo aver vinto la prima manche, ha commesso un errore nella seconda manche che l'ha fatta precipitare a terra con la testa. Ha poi colpito due porte ed è stata scaraventata nelle reti di sicurezza. Dopo essere rimasta a terra per diversi secondi, Shiffrin è stata trasportata su una slitta perché era "in stato di shock, completamente incapace di muoversi e temeva traumi agli organi interni", ha aggiunto Harkins.