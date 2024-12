Sci, salta il crociato a Hirscher: stagione finita

Finisce prima di iniziare la stagione di Marcel Hirscher. Il 35enne sciatore austriaco si è infatti infortunato durante un allenamento a Reiteralm nella giornata di lunedì. Per lui rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. E' già stato sottoposto a intervento chirurgico che è andato bene ma non si conoscono i possibili tempi di recupero e se, considerando anche l'età, non arriverà invece il ritiro dalle gare