Il Padel a Milano: su Sky 7 giorni di spettacolo

Dal 2 all'8 dicembre appuntamento con la tappa del Premier Padel a Milano da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e NOW. Inoltre aggiornamenti, analisi e grandi ospiti live nello studio Sky all’Allianz Cloud ascolta articolo

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del Premier Padel 2024 con il terzo e ultimo appuntamento italiano. Il ‘Milano Premier Padel P1’, giunto alla terza edizione, raccoglierà all’Allianz Cloud i più importanti nomi del padel mondiale. La tappa milanese del prestigioso circuito della FIP - International Padel Federation - sarà ogni giorno in diretta su Sky Sport Tennis e NOW da lunedì 2 dicembre fino alle finali di domenica 8.

Sette giorni di grande spettacolo su Sky La copertura del ‘Milano Premier Padel P1’ si concentrerà le migliori partite nelle giornate di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4. Giovedì 5 dicembre la diretta inizierà alle 14 mentre da venerdì 6 a domenica 8 la copertura sarà integrale, nei tre giorni che sceglieranno i vincitori dell’edizione 2024. Su Sky Sport 24 ci saranno collegamenti in diretta con lo studio di Sky Sport all’Allianz Cloud di Milano dove gli inviati di Sky si alterneranno per aggiornamenti e interviste con ospiti esclusivi e verrà anche realizzata una puntata speciale di This Is Padel, il magazine tutto dedicato al padel in onda su Sky e NOW. La squadra al commento sarà composta da Alessandro Lupi, Gianluigi Bagnulo, Dario Massara, Stefano De Grandis, insieme a Saverio Palmieri, Gustavo Spector, Mauricio Algarra, Emiliano Siciliani e Niccolò Cotto.

Ultimo torneo per la leggenda Fernando Belasteguin Tra gli uomini la coppia da battere resta Coello/Tapia, che vorrebbero allungare il dominio stagionale anche al torneo di Milano, sfuggito lo scorso anno. E proprio Milano rappresenterà il passo d’addio della “leggenda” Fernando Belasteguin che, all’ultimo torneo da professionista, avrà l’occasione di salutare i suoi tifosi, che sono tanti anche in Italia. Nel tabellone femminile le spagnole Josemaria/Sanchez, dopo il titolo mondiale, partono con i favori del pronostico. All’Allianz Cloud si attende una grande cornice di pubblico: lo scorso anno oltre 30mila spettatori affollarono le tribune dell’impianto milanese anche per fare il tifo per gli atleti e le atlete azzurre, reduci dai brillantissimi risultati ottenuti ai recenti mondiali di Doha che hanno confermato come la scuola italiana resti all’avanguardia a livello globale.