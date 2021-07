Milano San Siro Jumping Cup: appuntamento su Sky

Il teatro del cavallo. E’ questo il progetto che sta alla base della Milano San Siro Jumping Cup, una tre giorni di grande salto ostacoli pensata da Snaitech che vuole essere il primo passo dell'opera di trasformazione dell'ippodromo di san siro in un vero e proprio hub equestre, dove convivono galoppo, trotto e ora anche equitazione.



Si gareggerà dalle prime ore del mattino fin al tramonto, giornate che avranno il gran finale domenica con il gran premio sull’altezza del metro e 50, qualificante per il Campionato d’Europa 2021 di Riesenbeck e per i World Equestrian Championships di Herning.



Nella parte interna della storica pista troveranno posto le scuderie con 310 box, un campo prova in sabbia, un campo gara in erba e l’area hospitality. Dieci i paesi rappresentati nella tre giorni, diversi binomi di livello internazionale, dagli italiani Luca Marziani e Luca Maria Moneta, alla svizzera Clarissa Crotta fino al tedesco Toni Hassman. Solo alcuni nomi che impreziosiscono la Milano San Siro Jumping Cup: su Sky l'appuntamento sarà con i due gran premi, le gare più importanti, sabato e domenica alle 17 su Sky Sport Arena.