Marcel Hirscher torna a gareggiare dopo cinque anni. L'otto volte vincitore della Coppa del Mondo indosserà la maglia dei Paesi Bassi, nazione di origine della mamma per non togliere il posto a nessun compagno austriaco in vista dei Mondiali di Saalbach 2025. La Federazione Austriaca ha già acconsentito al trasferimento; ora manca l'approvazione della Fis

A cinque anni dal ritiro dalle competizioni, Marcel Hirscher torna a gareggiare nella Coppa del Mondo all'età di 35 anni. L'otto volte vincitore della Coppa del Mondo indosserà la maglia dei Paesi Bassi , nazione di origine di sua mamma Sylvia e non quella austriaca. Il motivo? Lo sciatore non vorrebbe togliere il posto a nessun compagno di squadra in vista dei Mondiali di Saalbach 2025 . Ski Austria ha già acconsentito al trasferimento, ora si attende l'ok della Fis.

Il comunicato della Federazione Austriaca

La risposta della Federazione Austriaca non si è fatta attendere: "Negli ultimi giorni abbiamo avuto colloqui con diverse parti e siamo stati informati che Marcel Hirscher può immaginare il ritorno nel circuito sciistico internazionale – spiega in una nota il segretario Generale dell’ÖSV Christian Scherer – Come Associazione sciistica austriaca, abbiamo ovviamente fatto ogni sforzo per offrire a Marcel le migliori condizioni possibili in caso di ritorno alle gare e abbiamo anche modo di spiegargliele in uno scambio personale. Naturalmente, siamo molto dispiaciuti della sua decisione di chiedere un cambio di nazione all’Associazione sciistica olandese, ma alla fine l’abbiamo anche sostenuta. Marcel ha realizzato cose enormi per lo sci e per l’ÖSV. In segno di apprezzamento e nello spirito dell’internazionalità dello sci, la Conferenza dei Presidenti dell’ÖSV ha approvato oggi all’unanimità la sua richiesta di cambio di associazione".