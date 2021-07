Padel, il World Tour riparte dal Valencia Open

Dopo la parentesi dei Campionati Europei , conclusasi con l'annunciato trionfo della Spagna sia in campo maschile che femminile (e con gli ottimi secondo e terzo posto per le nostre rispettive rappresentative ), torna il World Padel Tour con il Valencia Open . Ci eravamo lasciati due settimane fa a Valladolid, con l'inatteso successo della coppia formata da Maxi Sanchez e Lucho Capra tra gli uomini e con il ritorno alla vittoria della coppia Salazar-Triay tra le donne. Ancora una volta registriamo con piacere un risultato notevole di una "pareja" italiana in campo femminile: i sedicesimi di finale raggiunti dal nuovo duo Orsi-Sussarello che, alla prima uscita, hanno sfiorato gli ottavi arrendendosi solo al terzo set a Goenaga-Caldera . Con grande dispiacere c'è poi da raccontare il ritiro , dopo un solo game, delle "gemelle atomiche" Majo e Mapi Alayeto , dovuto purtroppo alle condizioni di salute della seconda che ha da poco annunciato di essere affetta da sclerosi multipla .

approfondimento

Berrettini senza paura: "Non voglio fermarmi"

Con l'assenza di Josemaria-Sanchez per la positività al covid della prima, Salazar-Triay partono favorite ancora una volta ma questo 2021 del World Padel Tour ci sta insegnando che, in campo femminile, sono almeno 5 le coppie in grado di vincere ogni tappa.

Il torneo maschile ha perso anzitempo Botello-Ruiz, eliminati a sorpresa in sedicesimi di finale da Moya-Alonso e si presenta quanto mai interessante. Sanchez-Capra vorranno certamente dimostrare che a Valladolid non si sia trattato di un exploit; Galàn-Lebron vorranno vendicare la sconfitta inattesa contro Chingotto-Tello; Belasteguin-Gutierrez riproporsi al top dopo il rientro lampo di Bela dall'infortunio al polpaccio; Stupaczuk-Ruiz tornare ai livelli di inizio stagione; Navarro-Di Nenno fare il definitivo salto di qualità e Lima-Tapia convincersi e convincere che la loro non sia un'unione sbagliata. Insomma, gli argomenti non mancano: appuntamento dalle 9.30 di venerdì 9 luglio a domenica 11 su Sky Sport Arena e Sky Sport Action.