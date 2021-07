Padel, weekend lungo con il Las Rozas Open su Sky

L'Open di Las Rozas, in programma da venerdì 23 a domenica 25 luglio su Sky Sport, potrebbe essere definito il ballo delle (coppie) debuttanti in questo pazzo 2021 del World Padel Tour. Dopo la tappa Valenciana, infatti, l'annuncio della separazione di una "pareja" storica come Botello-Ruiz, ha innescato un effetto domino che ha coinvolto Lamperti-Coello, Yanguas-Ramirez e Silingo-Diaz e Moyano-Rico. Questo gioco delle coppie ha prodotto cinque nuovi sodalizi sui quali è obbligatorio sospendere il giudizio per alcune settimane. In tutto ciò, restano le certezze attorno a cui ruota tutto il movimento e, ancora una volta, il pronostico sarà da dividere tra Galàn-Lebron e Belasteguin-Gutierrez, con Navarro-Di Nenno, Chingotto-Tello e Lima-Tapia a fare da outsider.