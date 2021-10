Google dedica doodle a Kanō Jigorō, padre del judo

Il doodle di oggi dell’azienda di Mountain View celebra il "padre del judo" giapponese, il professor Kanō Jigorō, nel suo 161esimo compleanno. Il nome Judo significa "la via gentile" e lo sport è costruito su principi come giustizia, cortesia, sicurezza e modestia. Kanō vedeva l'arte marziale come un modo per unire le persone, anche mentre gettava gli avversari al tappeto.

Nato nel 1860 a Mikage, Kanō si trasferì a Tokyo con suo padre all'età di 11 anni. Bambino prodigio a scuola, iniziò a studiare l'arte marziale del Jujutsu. Il judo è nato infatti durante uno sparring match di Jujutsu, eliminando però da quest'ultimo le tecniche più pericolose. Creò così il judo, uno sport "sicuro e cooperativo". Nel 1882, Kanō aprì il suo dojo (una palestra di arti marziali), il Kodokan Judo Institute di Tokyo, dove avrebbe continuato a sviluppare il judo per anni. Nel 1893 apre la disciplina anche alle donne. Divenne inoltre il primo membro asiatico del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nel 1909; nel 1960 il CIO approvò il judo come sport olimpico ufficiale.