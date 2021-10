All'Olimpiade di Tokyo la rivincita su Rio e un bronzo dal sapore ancora più particolare perché fu la 40^ medaglia azzurra ai giochi giapponesi. Ora le Farfalle continuano a regalare emozioni, con l'argento conquistato nell'all around ai Mondiali di ginnastica ritmica di Kitakyushu, in Giappone. Le azzurre hanno realizzato il punteggio di 86.000. Oro alla Russia (88.350) e bronzo alla Bielorussia (85.400). Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean hanno messo insieme il punteggio di 44.350 con l’esercizio alle 5 palle - montato sulle note di “Butterfly Ninja” di Maxime Rodriguez – e di 41.650 in quello con i 3 cerchi e 4 clavette - accompagnato dalla melodia di “Tree of life suite” di Roberto Cacciapaglia – finendo dietro alla Russia, oro con 88.350 e davanti alla Bielorussia, bronzo con 85.400. Ai piedi del podio nipponico le padrone di casa, a quota 84.900.