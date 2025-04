Ai campionati assoluti in corso a Riccione la giovane azzurra stravince la finale dei 100 metri stile libero, conquista il tempo per i Mondiali ma soprattutto batte il record italiano di Federica Pellegrini che durava dal 2016. Miglior prestazione stagionale al mondo per la Curtis

Un'altra stella nel nuoto azzurro: è Sara Curtis: la diciottenne di Savigliano in provincia di Cuneo stravince la finale dei 100 metri stile libero ai campionati italiani assoluti in corso a Riccione, davanti a Emma Virginia Menicucci e Chiara Tarantino. Ma soprattuto strappa il record italiano assoluto che apparteneva a Federica Pellegrini: con il tempo di 53''01 Sara Curtis migliora di 17 centesimi il precedente primato nazionale (53''18) che Federica realizzò nel 2016 all'età di 28 anni. Non solo, la giovane azzurra segna la migliore prestazione mondiale stagionale, e stacca ovviamente il pass per i Mondiali.