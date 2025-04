Federica Brignone non perde il sorriso dopo l'infortunio. Sui social ripercorre i successi ottenuti in questa stagione fino all'incidente avvenuto nella seconda manche dello slalom gigante nei Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa. E poi ironizza: "È finita col botto, ma avrei preferito quello di una bottiglia di spumante. Ho migliorato il mio record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno"

La campionessa di sci tira le somme della stagione 2024/2025. Dalla conquista della seconda Coppa del Mondo, le 10 vittorie e le coppe di specialità in discesa libera e gigante, fino all'infortunio avvenuto lo scorso 6 aprile nei Campionati Italiani Assoluti dopo aver agganciato una porta con il braccio. Nonostante l'incidente, Federica Brignone non perde il sorriso. Scherza infatti nelle foto postate su Instagram: "Stagione 24/25. È finita col botto, avrei preferito quello di una bottiglia di spumante! È stato un inverno indimenticabile e super emozionante!". L'azzurra dovrà affrontare un periodo di recupero per tornare a camminare dopo l'operazione subita per la frattura scomposta della tibia, del perone e dei legamenti mediali del ginocchio della gamba sinistra. Sulla ferita ironizza: "PS: sono già al lavoro per tornare al 100%. In ogni caso ho migliorato il mio record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno".