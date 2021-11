Da lunedì a sabato il grande padel è protagonista su Sky con il mondiale per nazioni in programma in Qatar. A guidare le selezioni azzurre il Ct della squadra maschile Gustavo Spector e quello della squadra femminile Marcela Ferrari

Su Sky altro grande appuntamento con il padel, per seguire la 15ma edizione del mondiale per nazioni, in programma in Qatar da lunedì 15, a sabato 20 novembre, in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Sky dedica un intero canale alla manifestazione iridata, il 257, e si conferma sempre di più la casa del padel in Italia.

Ad ospitare l’evento, che avrebbe dovuto tenersi lo scorso anno, ma rinviato a causa dell’emergenza sanitaria, sarà il Khalifa International Tennis Complex di Doha.

In campo le migliori nazionali maschili e femminili di questa spettacolare disciplina sportiva, in continua crescita, compresa l’Italia, vicecampione d’Europa tra i maschi e terza tra le donne agli Europei di giugno tenutisi a Marbella A guidare le nazionali azzurre saranno Gustavo Spector, CT di quella maschile, e Marcela Ferrari, CT di quella femminile.

Tutto in sei giorni, con una prima fase a gironi e, poi, match a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale di giovedì, cui faranno seguito le semifinali di venerdì e le finali di sabato che, oltre al titolo, assegneranno anche tutte le restanti posizioni.

Grandi favorite per la conquista del mondiale, tanto in campo maschile, quanto in quello femminile, l’Argentina, 10 mondiali maschili e 8 femminili, e la Spagna, che ha conquistato tre volte il trofeo iridato tra gli uomini e 6 tra le donne.

Con l'aumento dell'impegno di Sky nel racconto del padel, è cresciuta anche la squadra deputata al racconto, composta oggi da Alessandro Lupi, Gianluigi Bagnulo, Dario Massara, Stefano De Grandis e Gaia Brunelli, con il supporto tecnico di Saverio Palmieri, Mauricio Algarra e del CT Azzurro Gustavo Spector.

Il programma su Sky

Lunedì 15 novembre

dalle 12 alle 20 fase a gironi Sky Sport 257

Martedì 16 novembre

dalle 12 alle 20 fase a gironi Sky Sport 257

Mercoledì 17 novembre

dalle 12 alle 20 fase a gironi Sky Sport 257

Giovedì 18 novembre

dalle 12 Quarti di finale Sky Sport 257

Venerdì 19 novembre

dalle 12 Semifinali Sky Sport 257

Sabato 20 novembre

dalle 12 Finali Sky Sport 257

(disponibili su Sky Go, anche in HD)