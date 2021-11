Arianna Fontana vince Coppa del Mondo dei 500

Arianna Fontana ha vinto la coppa del mondo di specialità nei 500 nello short track. L'azzurra, grazie al secondo posto a Dordrecht alle spalle della canadese Kim Boutin, si è aggiudicata il trofeo con 26mila punti proprio davanti proprio alla vincitrice di giornata e alla polacca Natalia Maliszewska. La 31enne valtellinese, al 41° podio individuale in carriera, bissa il successo ottenuto nel 2012. In questa stagione Fontana ha vinto a Nagoya e ottenuto tre secondi posti (Pechino e Debrecen, oltre a quello odierno in Olanda).