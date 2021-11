Un 2021 da dimenticare con una data in particolare che sarà impossibile cancellare: lo scorso 23 febbraio Tiger Woods era rimasto coinvolto in un grave incidente d'auto vicino a Los Angeles. Ricoverato d'urgenza al Cedars Sinai Medical Center fu dimesso dopo 22 giorni, riportando fratture multiple alle gambe a cui ha fatto seguito un intervento chirurgico alla caviglia ed alla parte bassa della gamba destra: “C'è stato un momento in cui era dannatamente vicina l'ipotesi di uscire da quell'ospedale con una gamba sola". Secondo il risultato della perizia, Woods guidava a circa 140 km/h in una zona in cui il limite consentito era di 72 km/h.

La lunga riabilitazione nella sua villa in Florida

Dopo le dimissioni è cominciato un lungo percorso riabilitativo che Woods ha vissuto nella sua mega villa in Florida. Prima tre mesi a letto, poi la sedia a rotelle e infine le stampelle che gli hanno restituito una libertà di movimento che gli era mancata più di ogni altra cosa: "Mi piace uscire e stare fuori. A volte vado in stampella e mi sdraio sull'erba per un'ora perché voglio stare fuori. Mancare il contatto di una pallina da golf colpita correttamente è una delle sensazioni migliori”.