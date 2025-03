Non c'è pace per Tiger Woods: il 49enne californiano ha annunciato sui social di essersi rotto il tendine d'Achille: "Ho sentito un forte dolore, ho subito un intervento minimamente invasivo. Ora sono a casa e penso alla riabilitazione". Lo scorso settembre il 15 volte campione Major era stato operato nuovamente alla schiena: sicuro il suo forfait all'Augusta Masters, in programma tra un mese

Ennesimo infortunio per Tiger Woods . Il golfista californiano ha annunciato sui propri profili social la rottura del tendine d'Achille . "Quando ho iniziato ad aumentare i carichi d'allenamento, ho sentito un forte dolore al tendine d'Achille sinistro - ha scritto il 15 volte campione Major -. Questa mattina, il dott. Charlton Stucken dell'Hospital for Special Surgery di West Palm Beach, in Florida, ha eseguito un intervento minimamente invasivo . Ora sono tornato a casa e ho intenzione di concentrarmi sulla mia convalescenza e riabilitazione. Grazie a tutti per il supporto".

Woods, niente Augusta Masters

Woods, classe 1976, si era sottoposto lo scorso settembre a un nuovo intervento alla schiena. Poi, il rientro in campo a Orlando, a dicembre, in coppia con il figlio Charlie nel PNC Championship. Quindi, la morte improvvisa della mamma Kultida e ora la rottura del tendine d'Achille, che lo costringerà a saltare il The Masters, primo Major maschile del 2025 in programma dal 10 al 13 aprile prossimi ad Augusta, in Georgia.