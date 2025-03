Colpita alla testa col testimone dall'avversaria in pista. È successo in America, durante una gara dei Campionati statali indoor alla Liberty University in Virginia. La velocista - una studentessa al terzo anno della Brookville High School, Kaelen Tucker - ha riportato una commozione cerebrale e una potenziale frattura del cranio. A raccontate il brutto episodio è stata la stessa ragazza, intervenuta nei giorni successivi all'emittente tv locale WSLS di Roanoke (Virginia): "Quando siamo arrivati ​​in curva lei continuava a colpirmi il braccio, poi quando ne siamo uscite - come si vede anche dalle immagini rimbalzate sui social - finalmente l'ho superata, è stato allora che lei mi ha colpita".