Berruto: "Inseriamo parola sport in Costituzione"

Mauro Berruto, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'obiettivo di inserire lo Sport nella Costituzione. "Il 6 dicembre è stata una giornata storica. Per la prima volta, in campo neutro, al Coni, tutte le forze parlamentari hanno sottoscritto questa necessità. E' stata proposta una soluzione, che è puntare sull'articolo della Costituzione già oggetto di revisione per l'ambiente, il 9"

Lo sport nella Costituzione, la carta fondamentale del nostro paese. Non c’è e, a ben pensarci, non può non esserci, perché fa parte della vita di tutti noi. Un parola che non è entrata nel dopoguerra, a causa dell’utilizzo fatto dello sport dal fascismo, che lo aveva piegato a proprio uso e consumo, però adesso è arrivato il momento di trovare una via perché diventi uno dei valori dell’attuale Italia, da inserire nei primi 12 articoli, quelli dei principi fondamentali.