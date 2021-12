Mondiali femminili pallamano, fase finale su Sky

In campo a Granollers, vicino a Barcellona, per decretare la vincitrice del 25^ titolo mondiale. Su Sky Sport Action oggi in diretta le due seminifinali Francia-Danimarca e Norvegia-Spagna; domenica 19 dicembre, alle 17.30, la finale

I Mondiali femminili di pallamano hanno rivelato le fantastiche quattro che giocheranno le semifinali: sono Francia-Danimarca e Norvegia-Spagna le due sfide che oggi, in diretta su Sky Sport Action, decideranno le due contendenti per il 25^titolo iridato nella storia dell’handball femminile. Si scende in campo a Granollers, cittadina vicina a Barcellona e che per la pallamano ha un debole più che marcato. Tre quarti del tabellone è lo stesso degli Europei giocati lo scorso anno in Danimarca: la sola eccezione è la Spagna padrona di casa, sostenuta da oltre 4mila spettatori presenti sugli spalti. La squadra di Ignacio Prades, tecnico con 12 partite ufficiali da selezionatore della nazionale e fino ad ora sempre imbattuto, è quella che più di recente è stata vicina al titolo: lo ha perso due anni fa in Giappone contro l’Olanda. Questa volta però le olandesi non ci sono, già eliminate dal torneo, mentre nell’altra metà campo ci sarà la fortissima Norvegia. Le scandinave hanno eliminato la Federazione russa ai quarti e sono la squadra da battere: oltre agli otto titoli europei, da superare ci sarà anche la forma straordinaria delle stelle Nora Mørk e soprattuto Stine Oftedal, considerata in questo momento la più forte giocatrice del pianeta.